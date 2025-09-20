Sally A1C (A1C) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.26795 $ 0.26795 $ 0.26795 24 timer lav $ 0.320896 $ 0.320896 $ 0.320896 24 timer høy 24 timer lav $ 0.26795$ 0.26795 $ 0.26795 24 timer høy $ 0.320896$ 0.320896 $ 0.320896 All Time High $ 14.54$ 14.54 $ 14.54 Laveste pris $ 0.26795$ 0.26795 $ 0.26795 Prisendring (1H) -0.46% Prisendring (1D) -14.91% Prisendring (7D) -33.60% Prisendring (7D) -33.60%

Sally A1C (A1C) sanntidsprisen er $0.267263. I løpet av de siste 24 timene har A1C blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.26795 og et toppnivå på $ 0.320896, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til A1C er $ 14.54, mens den rekordlave prisen er $ 0.26795.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har A1C endret seg med -0.46% i løpet av den siste timen, -14.91% over 24 timer og -33.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sally A1C (A1C) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M Opplagsforsyning 21.00M 21.00M 21.00M Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sally A1C er $ 5.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på A1C er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.61M.