Dagens Sally A1C livepris er 0.267263 USD. Spor prisoppdateringer for A1C til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk A1C pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sally A1C livepris er 0.267263 USD. Spor prisoppdateringer for A1C til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk A1C pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 A1C til USD livepris:

$0.267263
-14.90%1D
USD
Sally A1C (A1C) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:32:35 (UTC+8)

Sally A1C (A1C) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.26795
24 timer lav
$ 0.320896
24 timer høy

$ 0.26795
$ 0.320896
$ 14.54
$ 0.26795
-0.46%

-14.91%

-33.60%

-33.60%

Sally A1C (A1C) sanntidsprisen er $0.267263. I løpet av de siste 24 timene har A1C blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.26795 og et toppnivå på $ 0.320896, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til A1C er $ 14.54, mens den rekordlave prisen er $ 0.26795.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har A1C endret seg med -0.46% i løpet av den siste timen, -14.91% over 24 timer og -33.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sally A1C (A1C) Markedsinformasjon

$ 5.61M
--
$ 5.61M
21.00M
21,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Sally A1C er $ 5.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på A1C er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.61M.

Sally A1C (A1C) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Sally A1C til USD ble $ -0.0468480506048881.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Sally A1C til USD ble $ -0.0838273606.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Sally A1C til USD ble $ -0.1549217507.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Sally A1C til USD ble $ -0.3731821579026977.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0468480506048881-14.91%
30 dager$ -0.0838273606-31.36%
60 dager$ -0.1549217507-57.96%
90 dager$ -0.3731821579026977-58.26%

Hva er Sally A1C (A1C)

Meet Sally, Your Metabolic Health AI Agent. Your personal guide to a happier, healthier you, Sally empowers you to take control of your well-being. Forget daunting diets; Sally provides actionable, evidence-based steps tailored to your individual needs, helping you build sustainable habits, especially for A1C optimization. Focusing on key metabolic markers, we aim to help prevent and potentially reverse certain chronic diseases (under professional guidance). Beyond numbers, we focus on enjoyable exercise, mindful eating, and effective stress management. With Sally, gain a deeper understanding of your body, unlock your potential for vibrant energy, and embrace lasting health. Let's transform your well-being together!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Sally A1C (A1C) Ressurs

Offisiell nettside

Sally A1C Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sally A1C (A1C) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sally A1C (A1C) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sally A1C.

Sjekk Sally A1Cprisprognosen nå!

A1C til lokale valutaer

Sally A1C (A1C) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sally A1C (A1C) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om A1C tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Sally A1C (A1C)

Hvor mye er Sally A1C (A1C) verdt i dag?
Live A1C prisen i USD er 0.267263 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende A1C-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på A1C til USD er $ 0.267263. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sally A1C?
Markedsverdien for A1C er $ 5.61M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av A1C?
Den sirkulerende forsyningen av A1C er 21.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forA1C ?
A1C oppnådde en ATH-pris på 14.54 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på A1C?
A1C så en ATL-pris på 0.26795 USD.
Hva er handelsvolumet til A1C?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for A1C er -- USD.
Vil A1C gå høyere i år?
A1C kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut A1C prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:32:35 (UTC+8)

