Sakai Vault pris i dag

Sanntids Sakai Vault (SAKAI) pris i dag er $ 0.02834865, med en 0.13% endring de siste 24 timene. Nåværende SAKAI til USD konverteringssats er $ 0.02834865 per SAKAI.

Sakai Vault rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 101,590, med en sirkulerende forsyning på 3.59M SAKAI. I løpet av de siste 24 timene SAKAI har den blitt handlet mellom $ 0.02825609(laveste) og $ 0.02838566 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 12.21, mens tidenes laveste notering var $ 0.02808661.

Kortsiktig har SAKAI beveget seg +0.28% i løpet av den siste timen og -8.87% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Sakai Vault (SAKAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 101.59K$ 101.59K $ 101.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 226.15K$ 226.15K $ 226.15K Opplagsforsyning 3.59M 3.59M 3.59M Total forsyning 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

