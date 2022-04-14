Saito (SAITO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Saito (SAITO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Saito (SAITO) Informasjon Saito is a Web3 Foundation grant recipient that runs blockchain applications directly in your browser. The network pays ISPs instead of miners or stakers, allowing Web3 projects to self-fund infrastructure instead of passing costs to predatory monopolies like Infura. Offisiell nettside: https://saito.tech Teknisk dokument: https://saito.io/saito-whitepaper.pdf Kjøp SAITO nå!

Saito (SAITO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Saito (SAITO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.17M $ 11.17M $ 11.17M Total forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.17M $ 11.17M $ 11.17M All-time high: $ 0.110352 $ 0.110352 $ 0.110352 All-Time Low: $ 0.00147497 $ 0.00147497 $ 0.00147497 Nåværende pris: $ 0.00372547 $ 0.00372547 $ 0.00372547 Lær mer om Saito (SAITO) pris

Saito (SAITO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Saito (SAITO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAITO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAITO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAITOs tokenomics, kan du utforske SAITO tokenets livepris!

SAITO prisforutsigelse Vil du vite hvor SAITO kan være på vei? Vår SAITO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SAITO tokenets prisforutsigelse nå!

