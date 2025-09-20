Saito (SAITO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00371931 $ 0.00371931 $ 0.00371931 24 timer lav $ 0.0038142 $ 0.0038142 $ 0.0038142 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00371931$ 0.00371931 $ 0.00371931 24 timer høy $ 0.0038142$ 0.0038142 $ 0.0038142 All Time High $ 0.110352$ 0.110352 $ 0.110352 Laveste pris $ 0.00147497$ 0.00147497 $ 0.00147497 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) -0.31% Prisendring (7D) -1.92% Prisendring (7D) -1.92%

Saito (SAITO) sanntidsprisen er $0.00378968. I løpet av de siste 24 timene har SAITO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00371931 og et toppnivå på $ 0.0038142, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAITO er $ 0.110352, mens den rekordlave prisen er $ 0.00147497.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAITO endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -0.31% over 24 timer og -1.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Saito (SAITO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.37M$ 11.37M $ 11.37M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.37M$ 11.37M $ 11.37M Opplagsforsyning 3.00B 3.00B 3.00B Total forsyning 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Saito er $ 11.37M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAITO er 3.00B, med en total tilgang på 3000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.37M.