Sagittarius (SAGIT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sagittarius (SAGIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Sagittarius (SAGIT) Informasjon Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Sagittarius, the Archer 🏹, signifies the adventurous and optimistic spirit of late autumn, from mid-November to mid-December. This season is all about seeking knowledge and new experiences. 🌍 Embark on a journey with the spirited and philosophical nature of Sagittarius! Offisiell nettside: https://astrofolio.xyz/ Kjøp SAGIT nå!

Sagittarius (SAGIT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sagittarius (SAGIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 712.97K Total forsyning: $ 999.62M Sirkulerende forsyning: $ 999.62M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 712.97K All-time high: $ 0.00784854 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00071318

Sagittarius (SAGIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sagittarius (SAGIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAGIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAGIT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAGITs tokenomics, kan du utforske SAGIT tokenets livepris!

SAGIT prisforutsigelse Vil du vite hvor SAGIT kan være på vei? Vår SAGIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SAGIT tokenets prisforutsigelse nå!

