Sagittarius (SAGIT) Prisinformasjon (USD)

Sagittarius (SAGIT) sanntidsprisen er $0.00081132. I løpet av de siste 24 timene har SAGIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00079467 og et toppnivå på $ 0.00087154, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAGIT er $ 0.00784854, mens den rekordlave prisen er $ 0.00023578.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAGIT endret seg med +0.59% i løpet av den siste timen, -6.43% over 24 timer og +1.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sagittarius (SAGIT) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Sagittarius er $ 807.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAGIT er 999.62M, med en total tilgang på 999615876.937383. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 807.29K.