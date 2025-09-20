Dagens Sagittarius livepris er 0.00081132 USD. Spor prisoppdateringer for SAGIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAGIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sagittarius livepris er 0.00081132 USD. Spor prisoppdateringer for SAGIT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SAGIT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SAGIT

SAGIT Prisinformasjon

SAGIT Offisiell nettside

SAGIT tokenomics

SAGIT Prisprognose

Sagittarius Logo

Sagittarius Pris (SAGIT)

Ikke oppført

1 SAGIT til USD livepris:

$0.00080729
$0.00080729
-7.30%1D
mexc
USD
Sagittarius (SAGIT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:29:21 (UTC+8)

Sagittarius (SAGIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00079467
$ 0.00079467
24 timer lav
$ 0.00087154
$ 0.00087154
24 timer høy

$ 0.00079467
$ 0.00079467

$ 0.00087154
$ 0.00087154

$ 0.00784854
$ 0.00784854

$ 0.00023578
$ 0.00023578

+0.59%

-6.43%

+1.07%

+1.07%

Sagittarius (SAGIT) sanntidsprisen er $0.00081132. I løpet av de siste 24 timene har SAGIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00079467 og et toppnivå på $ 0.00087154, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAGIT er $ 0.00784854, mens den rekordlave prisen er $ 0.00023578.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAGIT endret seg med +0.59% i løpet av den siste timen, -6.43% over 24 timer og +1.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sagittarius (SAGIT) Markedsinformasjon

$ 807.29K
$ 807.29K

--
--

$ 807.29K
$ 807.29K

999.62M
999.62M

999,615,876.937383
999,615,876.937383

Nåværende markedsverdi på Sagittarius er $ 807.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAGIT er 999.62M, med en total tilgang på 999615876.937383. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 807.29K.

Sagittarius (SAGIT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Sagittarius til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Sagittarius til USD ble $ -0.0001147404.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Sagittarius til USD ble $ -0.0000825589.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Sagittarius til USD ble $ +0.00034811450181235694.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-6.43%
30 dager$ -0.0001147404-14.14%
60 dager$ -0.0000825589-10.17%
90 dager$ +0.00034811450181235694+75.15%

Hva er Sagittarius (SAGIT)

Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Sagittarius, the Archer 🏹, signifies the adventurous and optimistic spirit of late autumn, from mid-November to mid-December. This season is all about seeking knowledge and new experiences. 🌍 Embark on a journey with the spirited and philosophical nature of Sagittarius!

Sagittarius (SAGIT) Ressurs

Offisiell nettside

Sagittarius Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sagittarius (SAGIT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sagittarius (SAGIT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sagittarius.

Sjekk Sagittariusprisprognosen nå!

SAGIT til lokale valutaer

Sagittarius (SAGIT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sagittarius (SAGIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SAGIT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Sagittarius (SAGIT)

Hvor mye er Sagittarius (SAGIT) verdt i dag?
Live SAGIT prisen i USD er 0.00081132 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SAGIT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SAGIT til USD er $ 0.00081132. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sagittarius?
Markedsverdien for SAGIT er $ 807.29K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SAGIT?
Den sirkulerende forsyningen av SAGIT er 999.62M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSAGIT ?
SAGIT oppnådde en ATH-pris på 0.00784854 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SAGIT?
SAGIT så en ATL-pris på 0.00023578 USD.
Hva er handelsvolumet til SAGIT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SAGIT er -- USD.
Vil SAGIT gå høyere i år?
SAGIT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SAGIT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:29:21 (UTC+8)

Sagittarius (SAGIT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

