An offering by Ceremonies, Sage is a decentralized, uncensorable marketplace for agentic knowledge and action. At the core of Sage Marketplace is a decentralized market that operates beyond the control of any single entity, ensuring it remains free from censorship and manipulation. This digital agora serves as a hub for AI knowledge, including LLMs, visual content generation through Latent Diffusion, sophisticated trading bots, and other AI-driven services, allowing creators to freely share, sell, and innovate, thus promoting a diverse ecosystem of ideas and applications. Offisiell nettside: https://www.sagestudios.ai/ Teknisk dokument: https://docs.sagestudios.ai

Sage Market (SAGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sage Market (SAGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 46.93K $ 46.93K $ 46.93K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 52.15K $ 52.15K $ 52.15K All-time high: $ 0.115059 $ 0.115059 $ 0.115059 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00052145 $ 0.00052145 $ 0.00052145 Lær mer om Sage Market (SAGE) pris

Sage Market (SAGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sage Market (SAGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAGEs tokenomics, kan du utforske SAGE tokenets livepris!

Vil du vite hvor SAGE kan være på vei? Vår SAGE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

