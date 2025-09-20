Sage Market (SAGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.115059$ 0.115059 $ 0.115059 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -1.89% Prisendring (7D) -1.89%

Sage Market (SAGE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SAGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAGE er $ 0.115059, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAGE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -1.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sage Market (SAGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.93K$ 46.93K $ 46.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 52.15K$ 52.15K $ 52.15K Opplagsforsyning 90.00M 90.00M 90.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sage Market er $ 46.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAGE er 90.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.15K.