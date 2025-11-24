Sage by Virtuals pris i dag

Sanntids Sage by Virtuals (SAGE) pris i dag er --, med en 3.51% endring de siste 24 timene. Nåværende SAGE til USD konverteringssats er -- per SAGE.

Sage by Virtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 724,882, med en sirkulerende forsyning på 1.00B SAGE. I løpet av de siste 24 timene SAGE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00686891, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SAGE beveget seg +0.89% i løpet av den siste timen og -26.55% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Sage by Virtuals (SAGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 724.88K$ 724.88K $ 724.88K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 724.88K$ 724.88K $ 724.88K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sage by Virtuals er $ 724.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAGE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 724.88K.