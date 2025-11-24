SafuLauncher pris i dag

Sanntids SafuLauncher (SAFU) pris i dag er $ 0.00004996, med en 0.03% endring de siste 24 timene. Nåværende SAFU til USD konverteringssats er $ 0.00004996 per SAFU.

SafuLauncher rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,996.37, med en sirkulerende forsyning på 100.00M SAFU. I løpet av de siste 24 timene SAFU har den blitt handlet mellom $ 0.00004989(laveste) og $ 0.00005008 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.000813, mens tidenes laveste notering var $ 0.00004942.

Kortsiktig har SAFU beveget seg -- i løpet av den siste timen og -32.19% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SafuLauncher (SAFU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.00K$ 5.00K $ 5.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.00K$ 5.00K $ 5.00K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SafuLauncher er $ 5.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAFU er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.00K.