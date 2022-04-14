SAFU (SAFU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SAFU (SAFU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SAFU (SAFU) Informasjon Introducing SAFU ($SAFU), the latest meme token that has everyone buzzing! Inspired by Binance's iconic mascot tweet and backed by the registered trademark for "SAFU," this token is more than just a meme—it's a movement. Launched on Four.meme by BNB Chain, SAFU brings a fresh twist to the meme coin scene with a focus on security and innovation. By tying its name to Binance's legendary "Funds are SAFU" ethos, this token is as trustworthy as it is fun. With a solid foundation on BNB Chain, SAFU aims to redefine what it means to be "safu" in the crypto space. Jump into the SAFU revolution and join a community that’s as safe as it is meme-worthy! Offisiell nettside: https://safu-moon.xyz/ Kjøp SAFU nå!

SAFU (SAFU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SAFU (SAFU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 107.78K $ 107.78K $ 107.78K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 107.78K $ 107.78K $ 107.78K All-time high: $ 0.00317076 $ 0.00317076 $ 0.00317076 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010778 $ 0.00010778 $ 0.00010778 Lær mer om SAFU (SAFU) pris

SAFU (SAFU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SAFU (SAFU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAFU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAFU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAFUs tokenomics, kan du utforske SAFU tokenets livepris!

