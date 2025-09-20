SAFU (SAFU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00005494 24 timer lav $ 0.00005615 24 timer høy All Time High $ 0.00317076 Laveste pris $ 0.00003197 Prisendring (1H) -1.12% Prisendring (1D) -1.25% Prisendring (7D) +7.25%

SAFU (SAFU) sanntidsprisen er $0.00005536. I løpet av de siste 24 timene har SAFU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005494 og et toppnivå på $ 0.00005615, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAFU er $ 0.00317076, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003197.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAFU endret seg med -1.12% i løpet av den siste timen, -1.25% over 24 timer og +7.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SAFU (SAFU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 55.35K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 55.35K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SAFU er $ 55.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAFU er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.35K.