Dagens SafeMoon Inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SMI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SMI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SafeMoon Inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SMI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SMI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SMI

SMI Prisinformasjon

SMI Offisiell nettside

SMI tokenomics

SMI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

SafeMoon Inu Logo

SafeMoon Inu Pris (SMI)

Ikke oppført

1 SMI til USD livepris:

--
----
-1.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
SafeMoon Inu (SMI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:29:15 (UTC+8)

SafeMoon Inu (SMI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-1.45%

-4.91%

-4.91%

SafeMoon Inu (SMI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SMI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SMI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SMI endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -1.45% over 24 timer og -4.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SafeMoon Inu (SMI) Markedsinformasjon

$ 784.34K
$ 784.34K$ 784.34K

--
----

$ 784.34K
$ 784.34K$ 784.34K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SafeMoon Inu er $ 784.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SMI er 1.00T, med en total tilgang på 1000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 784.34K.

SafeMoon Inu (SMI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SafeMoon Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SafeMoon Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SafeMoon Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SafeMoon Inu til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.45%
30 dager$ 0-1.71%
60 dager$ 0+11.71%
90 dager$ 0--

Hva er SafeMoon Inu (SMI)

SafeMoon Inu is a community driven meme & gaming token. The Anti-PaperHand system distributes 2% of every transaction to holders. This incentivizes all hodlers and rewards people that stay on board. Launched on 13/05/2021 by the early community members based all over the world. Safemoon Inu is not just a meme token. SMI community is developing a crypto gaming platform called SMI Play. The upcoming play-to-earn gaming platform with in-game NFTs will offer additional rewards for SMI token holders. SMI Play will launch with one game available at first: a top-view looter shooter with project name “Moonshot Voyage”, with more games to come shortly after. SafeMoon Inu is a smart ERC20 token with beyond moon potential that is here to stay.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SafeMoon Inu (SMI) Ressurs

Offisiell nettside

SafeMoon Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SafeMoon Inu (SMI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SafeMoon Inu (SMI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SafeMoon Inu.

Sjekk SafeMoon Inuprisprognosen nå!

SMI til lokale valutaer

SafeMoon Inu (SMI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SafeMoon Inu (SMI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SMI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SafeMoon Inu (SMI)

Hvor mye er SafeMoon Inu (SMI) verdt i dag?
Live SMI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SMI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SMI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SafeMoon Inu?
Markedsverdien for SMI er $ 784.34K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SMI?
Den sirkulerende forsyningen av SMI er 1.00T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSMI ?
SMI oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SMI?
SMI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SMI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SMI er -- USD.
Vil SMI gå høyere i år?
SMI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SMI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:29:15 (UTC+8)

SafeMoon Inu (SMI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.