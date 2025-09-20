Safemars (SAFEMARS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.55% Prisendring (1D) +0.27% Prisendring (7D) +5.97% Prisendring (7D) +5.97%

Safemars (SAFEMARS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SAFEMARS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAFEMARS er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAFEMARS endret seg med +0.55% i løpet av den siste timen, +0.27% over 24 timer og +5.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Safemars (SAFEMARS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.93M$ 3.93M $ 3.93M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.93M$ 3.93M $ 3.93M Opplagsforsyning 383.34T 383.34T 383.34T Total forsyning 383,336,206,950,550.0 383,336,206,950,550.0 383,336,206,950,550.0

Nåværende markedsverdi på Safemars er $ 3.93M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAFEMARS er 383.34T, med en total tilgang på 383336206950550.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.93M.