SafeDeal (SFD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.0014587 $ 0.0014587 $ 0.0014587 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.0014587$ 0.0014587 $ 0.0014587 All Time High $ 37.47$ 37.47 $ 37.47 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +149.02% Prisendring (7D) +208.74% Prisendring (7D) +208.74%

SafeDeal (SFD) sanntidsprisen er $0.00135124. I løpet av de siste 24 timene har SFD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.0014587, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SFD er $ 37.47, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SFD endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +149.02% over 24 timer og +208.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SafeDeal (SFD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 51.86K$ 51.86K $ 51.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 51.89K$ 51.89K $ 51.89K Opplagsforsyning 38.38M 38.38M 38.38M Total forsyning 38,403,525.31607927 38,403,525.31607927 38,403,525.31607927

Nåværende markedsverdi på SafeDeal er $ 51.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SFD er 38.38M, med en total tilgang på 38403525.31607927. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 51.89K.