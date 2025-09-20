Safe Quantum Wallet (SQW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00121155$ 0.00121155 $ 0.00121155 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +9.62% Prisendring (7D) +9.62%

Safe Quantum Wallet (SQW) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SQW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SQW er $ 0.00121155, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SQW endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +9.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Safe Quantum Wallet (SQW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Safe Quantum Wallet er $ 8.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SQW er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.63K.