Safe Haven (SHA) Informasjon Safe Haven Foundation is a Decentralized B2B2C Platform which supports companies and blockchain projects, aiding their expansion within their verticals. We will open our platform and tech solutions to the community, developers, entrepreneurs, inheritance and trust professionals, and existing financial services companies. Offisiell nettside: https://safehaven.io/ Kjøp SHA nå!

Safe Haven (SHA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Safe Haven (SHA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 762.18K $ 762.18K $ 762.18K Total forsyning: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B Sirkulerende forsyning: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 762.18K $ 762.18K $ 762.18K All-time high: $ 0.01705096 $ 0.01705096 $ 0.01705096 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Safe Haven (SHA) pris

Safe Haven (SHA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Safe Haven (SHA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHAs tokenomics, kan du utforske SHA tokenets livepris!

SHA prisforutsigelse Vil du vite hvor SHA kan være på vei? Vår SHA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

