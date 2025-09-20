SafCoin (SAF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 3.03$ 3.03 $ 3.03 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

SafCoin (SAF) sanntidsprisen er $0.00169943. I løpet av de siste 24 timene har SAF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAF er $ 3.03, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAF endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SafCoin (SAF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.66K$ 16.66K $ 16.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.99K$ 16.99K $ 16.99K Opplagsforsyning 9.80M 9.80M 9.80M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SafCoin er $ 16.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAF er 9.80M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.99K.