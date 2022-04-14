SADANT (SADANT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SADANT (SADANT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SADANT (SADANT) Informasjon
Offisiell nettside: https://www.sadant.xyz/

SADANT (SADANT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SADANT (SADANT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.83K $ 8.83K $ 8.83K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.83K $ 8.83K $ 8.83K All-time high: $ 0.00501591 $ 0.00501591 $ 0.00501591 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SADANT (SADANT) pris

SADANT (SADANT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SADANT (SADANT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SADANT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SADANT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SADANTs tokenomics, kan du utforske SADANT tokenets livepris!

SADANT prisforutsigelse Vil du vite hvor SADANT kan være på vei? Vår SADANT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SADANT tokenets prisforutsigelse nå!

