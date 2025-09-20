SADANT (SADANT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00501591$ 0.00501591 $ 0.00501591 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.91% Prisendring (1D) -3.04% Prisendring (7D) -6.96% Prisendring (7D) -6.96%

SADANT (SADANT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SADANT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SADANT er $ 0.00501591, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SADANT endret seg med -0.91% i løpet av den siste timen, -3.04% over 24 timer og -6.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SADANT (SADANT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.69K$ 8.69K $ 8.69K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.69K$ 8.69K $ 8.69K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,996,394.0 999,996,394.0 999,996,394.0

Nåværende markedsverdi på SADANT er $ 8.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SADANT er 1000.00M, med en total tilgang på 999996394.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.69K.