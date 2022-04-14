SAD MEOW (SADMEOW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SAD MEOW (SADMEOW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SAD MEOW (SADMEOW) Informasjon SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community. Offisiell nettside: https://sadmeow.lol/ Kjøp SADMEOW nå!

SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SAD MEOW (SADMEOW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 111.54K $ 111.54K $ 111.54K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 111.54K $ 111.54K $ 111.54K All-time high: $ 0.00241871 $ 0.00241871 $ 0.00241871 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00011154 $ 0.00011154 $ 0.00011154 Lær mer om SAD MEOW (SADMEOW) pris

SAD MEOW (SADMEOW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SAD MEOW (SADMEOW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SADMEOW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SADMEOW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SADMEOWs tokenomics, kan du utforske SADMEOW tokenets livepris!

