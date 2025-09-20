SAD MEOW (SADMEOW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00011752 $ 0.00011752 $ 0.00011752 24 timer lav $ 0.00013044 $ 0.00013044 $ 0.00013044 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00011752$ 0.00011752 $ 0.00011752 24 timer høy $ 0.00013044$ 0.00013044 $ 0.00013044 All Time High $ 0.00241871$ 0.00241871 $ 0.00241871 Laveste pris $ 0.00002572$ 0.00002572 $ 0.00002572 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -2.23% Prisendring (7D) -21.14% Prisendring (7D) -21.14%

SAD MEOW (SADMEOW) sanntidsprisen er $0.00012562. I løpet av de siste 24 timene har SADMEOW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00011752 og et toppnivå på $ 0.00013044, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SADMEOW er $ 0.00241871, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002572.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SADMEOW endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -2.23% over 24 timer og -21.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SAD MEOW (SADMEOW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 125.78K$ 125.78K $ 125.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 125.78K$ 125.78K $ 125.78K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SAD MEOW er $ 125.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SADMEOW er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 125.78K.