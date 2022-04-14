SAD HAMSTER (HAMMY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SAD HAMSTER (HAMMY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SAD HAMSTER (HAMMY) Informasjon The sad hamster has taken tiktok by storm. This is a meme coin project about it. The devs have sold their tokens and exited. Now the community is managing the token and it's bringing a lot of fun and creativity to them. Offisiell nettside: https://sadhamster.io/ Kjøp HAMMY nå!

SAD HAMSTER (HAMMY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SAD HAMSTER (HAMMY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 930.07K $ 930.07K $ 930.07K Total forsyning: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Sirkulerende forsyning: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 930.07K $ 930.07K $ 930.07K All-time high: $ 0.077248 $ 0.077248 $ 0.077248 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00093392 $ 0.00093392 $ 0.00093392 Lær mer om SAD HAMSTER (HAMMY) pris

SAD HAMSTER (HAMMY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SAD HAMSTER (HAMMY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HAMMY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HAMMY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HAMMYs tokenomics, kan du utforske HAMMY tokenets livepris!

