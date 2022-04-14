Saakuru (SKR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Saakuru (SKR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Saakuru (SKR) Informasjon Saakuru is a consumer-centric L2 protocol with zero transaction fees based on OP Stack to create a frictionless experience for any application. Using the Saakuru Protocol alongside the Saakuru Developer Suite enables any product to add Web3 capability in just one day. The powerful and developer-friendly product suite allows a cost-efficient and seamless transition from Web2 to Web3. The Saakuru Protocol is already live & records more than 1.4 million transactions/week*, which already puts it into the top 20 public blockchains by transactions per week only nine months after network launch. This quick transaction growth is mainly influenced by its gasless nature and very fast block time. On top of that, Saakuru Labs has launched its own Developer Suite: a comprehensive set of highly interoperable modules like Mobile Wallet SDK, NFT management platform, Blockchain data API, and Gamification API, which allows products to embed essential Web3 modules directly to their products significantly reducing cost and speed for any go-to-market strategy. The Saakuru token is a multi-purpose (utility & governance) token of the Saakuru Protocol, notable for its innovative burning mechanism that methodically reduces supply through transaction fees, developer profits, and governance actions. Its demand is driven by a unique credit system that sustains a gas-less blockchain environment, enabling developers to stake SKR tokens to decrease operational costs. This model promotes active ecosystem participation, ensuring the token's utility and fostering sustainable growth. Offisiell nettside: https://saakuru.com/ Teknisk dokument: https://source.saakuru.com/saakuru-source Kjøp SKR nå!

Saakuru (SKR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Saakuru (SKR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 640.59K $ 640.59K $ 640.59K Total forsyning: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M Sirkulerende forsyning: $ 702.34M $ 702.34M $ 702.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 910.87K $ 910.87K $ 910.87K All-time high: $ 0.076016 $ 0.076016 $ 0.076016 All-Time Low: $ 0.00076673 $ 0.00076673 $ 0.00076673 Nåværende pris: $ 0.00091207 $ 0.00091207 $ 0.00091207 Lær mer om Saakuru (SKR) pris

Saakuru (SKR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Saakuru (SKR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKRs tokenomics, kan du utforske SKR tokenets livepris!

