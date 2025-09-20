Saakuru (SKR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00090697 $ 0.00090697 $ 0.00090697 24 timer lav $ 0.00091334 $ 0.00091334 $ 0.00091334 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00090697$ 0.00090697 $ 0.00090697 24 timer høy $ 0.00091334$ 0.00091334 $ 0.00091334 All Time High $ 0.076016$ 0.076016 $ 0.076016 Laveste pris $ 0.00076673$ 0.00076673 $ 0.00076673 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.05% Prisendring (7D) -8.66% Prisendring (7D) -8.66%

Saakuru (SKR) sanntidsprisen er $0.00091207. I løpet av de siste 24 timene har SKR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00090697 og et toppnivå på $ 0.00091334, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKR er $ 0.076016, mens den rekordlave prisen er $ 0.00076673.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKR endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.05% over 24 timer og -8.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Saakuru (SKR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 640.59K$ 640.59K $ 640.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 910.87K$ 910.87K $ 910.87K Opplagsforsyning 702.34M 702.34M 702.34M Total forsyning 998,676,898.754 998,676,898.754 998,676,898.754

Nåværende markedsverdi på Saakuru er $ 640.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SKR er 702.34M, med en total tilgang på 998676898.754. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 910.87K.