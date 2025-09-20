Saad Boi (SAAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00503728$ 0.00503728 $ 0.00503728 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -3.32% Prisendring (7D) -13.29% Prisendring (7D) -13.29%

Saad Boi (SAAD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SAAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAAD er $ 0.00503728, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAAD endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -3.32% over 24 timer og -13.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Saad Boi (SAAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 245.85K$ 245.85K $ 245.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 286.58K$ 286.58K $ 286.58K Opplagsforsyning 857.82M 857.82M 857.82M Total forsyning 999,920,494.445019 999,920,494.445019 999,920,494.445019

Nåværende markedsverdi på Saad Boi er $ 245.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAAD er 857.82M, med en total tilgang på 999920494.445019. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 286.58K.