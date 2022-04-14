RYI Unity (RYIU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RYI Unity (RYIU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RYI Unity (RYIU) Informasjon RYIU Token is the native digital currency for RYI Unity with premiere token features designed to enhance users experience Offisiell nettside: https://www.ryi-unity.com/ Teknisk dokument: https://ryi-unity.gitbook.io/ryi-unity-gitbook/ Kjøp RYIU nå!

RYI Unity (RYIU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RYI Unity (RYIU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.17K $ 12.17K $ 12.17K Total forsyning: $ 19.63M $ 19.63M $ 19.63M Sirkulerende forsyning: $ 15.14M $ 15.14M $ 15.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.77K $ 15.77K $ 15.77K All-time high: $ 0.283518 $ 0.283518 $ 0.283518 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00080358 $ 0.00080358 $ 0.00080358 Lær mer om RYI Unity (RYIU) pris

RYI Unity (RYIU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RYI Unity (RYIU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RYIU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RYIU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RYIUs tokenomics, kan du utforske RYIU tokenets livepris!

RYIU prisforutsigelse Vil du vite hvor RYIU kan være på vei? Vår RYIU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RYIU tokenets prisforutsigelse nå!

