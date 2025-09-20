RYI Unity (RYIU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00100984 $ 0.00100984 $ 0.00100984 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00100984$ 0.00100984 $ 0.00100984 All Time High $ 0.283518$ 0.283518 $ 0.283518 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +4.91% Prisendring (7D) -37.62% Prisendring (7D) -37.62%

RYI Unity (RYIU) sanntidsprisen er $0.00100837. I løpet av de siste 24 timene har RYIU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00100984, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RYIU er $ 0.283518, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RYIU endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +4.91% over 24 timer og -37.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RYI Unity (RYIU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.27K$ 15.27K $ 15.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.79K$ 19.79K $ 19.79K Opplagsforsyning 15.14M 15.14M 15.14M Total forsyning 19,628,895.15851511 19,628,895.15851511 19,628,895.15851511

Nåværende markedsverdi på RYI Unity er $ 15.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RYIU er 15.14M, med en total tilgang på 19628895.15851511. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.79K.