RXR Coin (RXRC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RXR Coin (RXRC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RXR Coin (RXRC) Informasjon “One-Dollar Purchase” is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: “$10 win 1BTC”. RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating “Real World Assets (RWA)” with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a “crypto lottery system”: even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an “equity-based system”, where users can earn platform shares through the purchase of RXRC tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company. Offisiell nettside: https://rxrlab.com Teknisk dokument: https://rxr-lab-1.gitbook.io/rxr.lab-docs Kjøp RXRC nå!

RXR Coin (RXRC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RXR Coin (RXRC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M Total forsyning: $ 380.00M $ 380.00M $ 380.00M Sirkulerende forsyning: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.02M $ 34.02M $ 34.02M All-time high: $ 0.285265 $ 0.285265 $ 0.285265 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.089537 $ 0.089537 $ 0.089537 Lær mer om RXR Coin (RXRC) pris

RXR Coin (RXRC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RXR Coin (RXRC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RXRC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RXRC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RXRCs tokenomics, kan du utforske RXRC tokenets livepris!

RXRC prisforutsigelse Vil du vite hvor RXRC kan være på vei? Vår RXRC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RXRC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!