RXR Coin (RXRC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.091612 24 timer høy $ 0.095321 All Time High $ 0.285265 Laveste pris $ 0.00016012 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -2.57% Prisendring (7D) -7.45%

RXR Coin (RXRC) sanntidsprisen er $0.092533. I løpet av de siste 24 timene har RXRC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.091612 og et toppnivå på $ 0.095321, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RXRC er $ 0.285265, mens den rekordlave prisen er $ 0.00016012.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RXRC endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -2.57% over 24 timer og -7.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RXR Coin (RXRC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.70M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 35.16M Opplagsforsyning 40.00M Total forsyning 380,000,000.0

Nåværende markedsverdi på RXR Coin er $ 3.70M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RXRC er 40.00M, med en total tilgang på 380000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.16M.