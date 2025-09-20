RWT (RWT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000912 $ 0.00000912 $ 0.00000912 24 timer lav $ 0.00000964 $ 0.00000964 $ 0.00000964 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000912$ 0.00000912 $ 0.00000912 24 timer høy $ 0.00000964$ 0.00000964 $ 0.00000964 All Time High $ 0.00445401$ 0.00445401 $ 0.00445401 Laveste pris $ 0.00000678$ 0.00000678 $ 0.00000678 Prisendring (1H) -1.50% Prisendring (1D) +2.56% Prisendring (7D) +10.60% Prisendring (7D) +10.60%

RWT (RWT) sanntidsprisen er $0.00000943. I løpet av de siste 24 timene har RWT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000912 og et toppnivå på $ 0.00000964, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RWT er $ 0.00445401, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000678.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RWT endret seg med -1.50% i løpet av den siste timen, +2.56% over 24 timer og +10.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RWT (RWT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på RWT er $ 9.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RWT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.43K.