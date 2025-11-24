RWAI by Virtuals pris i dag

Sanntids RWAI by Virtuals (RWAI) pris i dag er --, med en 3,48% endring de siste 24 timene. Nåværende RWAI til USD konverteringssats er -- per RWAI.

RWAI by Virtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 61.763, med en sirkulerende forsyning på 699,40M RWAI. I løpet av de siste 24 timene RWAI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0,00301958, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har RWAI beveget seg +2,57% i løpet av den siste timen og -22,07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

RWAI by Virtuals (RWAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61,76K$ 61,76K $ 61,76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 88,31K$ 88,31K $ 88,31K Opplagsforsyning 699,40M 699,40M 699,40M Total forsyning 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Nåværende markedsverdi på RWAI by Virtuals er $ 61,76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RWAI er 699,40M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 88,31K.