RWA Index (MVRWA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RWA Index (MVRWA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

RWA Index (MVRWA) Informasjon An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Offisiell nettside: https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0xa5cdea03b11042fc10b52af9eca48bb17a2107d2/overview Kjøp MVRWA nå!

RWA Index (MVRWA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RWA Index (MVRWA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 171.73K Total forsyning: $ 171.86K Sirkulerende forsyning: $ 171.86K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 171.73K All-time high: $ 1.33 All-Time Low: $ 0.655191 Nåværende pris: $ 0.999282

RWA Index (MVRWA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RWA Index (MVRWA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MVRWA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MVRWA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MVRWAs tokenomics, kan du utforske MVRWA tokenets livepris!

MVRWA prisforutsigelse Vil du vite hvor MVRWA kan være på vei? Vår MVRWA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MVRWA tokenets prisforutsigelse nå!

