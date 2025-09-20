RWA Index (MVRWA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24 timer lav $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24 timer høy 24 timer lav $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24 timer høy $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 All Time High $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Laveste pris $ 0.655191$ 0.655191 $ 0.655191 Prisendring (1H) -0.17% Prisendring (1D) -3.36% Prisendring (7D) -7.42% Prisendring (7D) -7.42%

RWA Index (MVRWA) sanntidsprisen er $1.14. I løpet av de siste 24 timene har MVRWA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.14 og et toppnivå på $ 1.18, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MVRWA er $ 1.33, mens den rekordlave prisen er $ 0.655191.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MVRWA endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, -3.36% over 24 timer og -7.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RWA Index (MVRWA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 192.22K$ 192.22K $ 192.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 192.22K$ 192.22K $ 192.22K Opplagsforsyning 168.33K 168.33K 168.33K Total forsyning 168,331.0794280979 168,331.0794280979 168,331.0794280979

Nåværende markedsverdi på RWA Index er $ 192.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MVRWA er 168.33K, med en total tilgang på 168331.0794280979. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 192.22K.