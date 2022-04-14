RUSSELL (RUSSELL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RUSSELL (RUSSELL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RUSSELL (RUSSELL) Informasjon $RUSSELL is inspired by Russell, the beloved dog of Coinbase owner Brian Armstrong. This project aims to create a vibrant community in the DeFi space, leveraging the love and loyalty that pets bring into our lives. Join us on this exciting journey as we build a platform that embodies the spirit of community, innovation, and transparency. Together, let’s make $RUSSELL a true symbol of success! 🐾✨ Woof! Offisiell nettside: https://www.russell.meme/ Kjøp RUSSELL nå!

RUSSELL (RUSSELL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RUSSELL (RUSSELL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Total forsyning: $ 970.98M $ 970.98M $ 970.98M Sirkulerende forsyning: $ 970.98M $ 970.98M $ 970.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M All-time high: $ 0.02529885 $ 0.02529885 $ 0.02529885 All-Time Low: $ 0.00095334 $ 0.00095334 $ 0.00095334 Nåværende pris: $ 0.00338434 $ 0.00338434 $ 0.00338434 Lær mer om RUSSELL (RUSSELL) pris

RUSSELL (RUSSELL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RUSSELL (RUSSELL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RUSSELL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RUSSELL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RUSSELLs tokenomics, kan du utforske RUSSELL tokenets livepris!

