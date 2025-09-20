RUSSELL (RUSSELL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0036629 $ 0.0036629 $ 0.0036629 24 timer lav $ 0.00424414 $ 0.00424414 $ 0.00424414 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0036629$ 0.0036629 $ 0.0036629 24 timer høy $ 0.00424414$ 0.00424414 $ 0.00424414 All Time High $ 0.02529885$ 0.02529885 $ 0.02529885 Laveste pris $ 0.00095334$ 0.00095334 $ 0.00095334 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -11.33% Prisendring (7D) +12.84% Prisendring (7D) +12.84%

RUSSELL (RUSSELL) sanntidsprisen er $0.00376319. I løpet av de siste 24 timene har RUSSELL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0036629 og et toppnivå på $ 0.00424414, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RUSSELL er $ 0.02529885, mens den rekordlave prisen er $ 0.00095334.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RUSSELL endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -11.33% over 24 timer og +12.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RUSSELL (RUSSELL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M Opplagsforsyning 970.98M 970.98M 970.98M Total forsyning 970,983,462.9297343 970,983,462.9297343 970,983,462.9297343

Nåværende markedsverdi på RUSSELL er $ 3.66M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RUSSELL er 970.98M, med en total tilgang på 970983462.9297343. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.66M.