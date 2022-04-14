Rush (RUSH) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Rush (RUSH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Rush (RUSH) Informasjon

Rush Games is a blockchain-based gaming platform that combines elements of traditional gaming with DeFi. Emphasizing on-chain transparency, high security, and fairness, Rush Games is building an ecosystem where players can actively participate in governance and gain economic benefits fairly and sustainably. With a focus on continuous innovation and community engagement, the platform aims to become a leader in the Web3 gaming industry.

Offisiell nettside:
https://www.rushgames.io/
Teknisk dokument:
https://rushgames.gitbook.io/docs

Rush (RUSH) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rush (RUSH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 385.03K
$ 385.03K
Total forsyning:
$ 100.00M
$ 100.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 60.28M
$ 60.28M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 638.70K
$ 638.70K
All-time high:
$ 0.00852332
$ 0.00852332
All-Time Low:
$ 0.0060395
$ 0.0060395
Nåværende pris:
$ 0.00638704
$ 0.00638704

Rush (RUSH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Rush (RUSH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet RUSH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange RUSH tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår RUSHs tokenomics, kan du utforske RUSH tokenets livepris!

RUSH prisforutsigelse

Vil du vite hvor RUSH kan være på vei? Vår RUSH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.