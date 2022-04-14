Rush (RUSH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rush (RUSH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rush (RUSH) Informasjon Rush Games is a blockchain-based gaming platform that combines elements of traditional gaming with DeFi. Emphasizing on-chain transparency, high security, and fairness, Rush Games is building an ecosystem where players can actively participate in governance and gain economic benefits fairly and sustainably. With a focus on continuous innovation and community engagement, the platform aims to become a leader in the Web3 gaming industry. Offisiell nettside: https://www.rushgames.io/ Teknisk dokument: https://rushgames.gitbook.io/docs Kjøp RUSH nå!

Rush (RUSH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rush (RUSH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 385.03K $ 385.03K $ 385.03K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 60.28M $ 60.28M $ 60.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 638.70K $ 638.70K $ 638.70K All-time high: $ 0.00852332 $ 0.00852332 $ 0.00852332 All-Time Low: $ 0.0060395 $ 0.0060395 $ 0.0060395 Nåværende pris: $ 0.00638704 $ 0.00638704 $ 0.00638704 Lær mer om Rush (RUSH) pris

Rush (RUSH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rush (RUSH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RUSH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RUSH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RUSHs tokenomics, kan du utforske RUSH tokenets livepris!

RUSH prisforutsigelse Vil du vite hvor RUSH kan være på vei? Vår RUSH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RUSH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!