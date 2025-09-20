Rush (RUSH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00852332$ 0.00852332 $ 0.00852332 Laveste pris $ 0.0060395$ 0.0060395 $ 0.0060395 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.01% Prisendring (7D) -0.01%

Rush (RUSH) sanntidsprisen er $0.00638704. I løpet av de siste 24 timene har RUSH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RUSH er $ 0.00852332, mens den rekordlave prisen er $ 0.0060395.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RUSH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rush (RUSH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 385.03K$ 385.03K $ 385.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 638.70K$ 638.70K $ 638.70K Opplagsforsyning 60.28M 60.28M 60.28M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rush er $ 385.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RUSH er 60.28M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 638.70K.