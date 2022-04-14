RUGMAN ($RUG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RUGMAN ($RUG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RUGMAN ($RUG) Informasjon RUGMAN on Hyperliquid is a creative-first, art-first memecoin project. He is intended to be a Hero of Hyperliquid and stands for justice for crypto. In a form of comedic satire, he is the anti-rugger / inverse $rug. BIO: Rugman is a wholesome hero living on Hyperliquid. His life’s dream is to become a successful quant, but all his friends think he’s a left curver! Join RUGMAN on his adventures as he discovers how quantitative he truly is. Offisiell nettside: https://rugman.io/ Kjøp $RUG nå!

RUGMAN ($RUG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RUGMAN ($RUG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 297.35K $ 297.35K $ 297.35K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 297.35K $ 297.35K $ 297.35K All-time high: $ 0.232666 $ 0.232666 $ 0.232666 All-Time Low: $ 0.00256937 $ 0.00256937 $ 0.00256937 Nåværende pris: $ 0.00297352 $ 0.00297352 $ 0.00297352 Lær mer om RUGMAN ($RUG) pris

RUGMAN ($RUG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RUGMAN ($RUG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $RUG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $RUG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $RUGs tokenomics, kan du utforske $RUG tokenets livepris!

$RUG prisforutsigelse Vil du vite hvor $RUG kan være på vei? Vår $RUG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $RUG tokenets prisforutsigelse nå!

