RUGMAN ($RUG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00256937 $ 0.00256937 $ 0.00256937 24 timer lav $ 0.00298245 $ 0.00298245 $ 0.00298245 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00256937$ 0.00256937 $ 0.00256937 24 timer høy $ 0.00298245$ 0.00298245 $ 0.00298245 All Time High $ 0.232666$ 0.232666 $ 0.232666 Laveste pris $ 0.00256937$ 0.00256937 $ 0.00256937 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +16.07% Prisendring (7D) +1.50% Prisendring (7D) +1.50%

RUGMAN ($RUG) sanntidsprisen er $0.00298242. I løpet av de siste 24 timene har $RUG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00256937 og et toppnivå på $ 0.00298245, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $RUG er $ 0.232666, mens den rekordlave prisen er $ 0.00256937.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $RUG endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +16.07% over 24 timer og +1.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RUGMAN ($RUG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 298.24K$ 298.24K $ 298.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 298.24K$ 298.24K $ 298.24K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på RUGMAN er $ 298.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $RUG er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 298.24K.