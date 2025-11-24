Hva er RUDI

rudi (RUDI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for rudi (RUDI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 79.99K $ 79.99K $ 79.99K Total forsyning: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M Sirkulerende forsyning: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 79.99K $ 79.99K $ 79.99K All-time high: $ 0.01784483 $ 0.01784483 $ 0.01784483 All-Time Low: $ 0.00007145 $ 0.00007145 $ 0.00007145 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om rudi (RUDI) pris Kjøp RUDI nå!

rudi (RUDI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak rudi (RUDI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RUDI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RUDI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RUDIs tokenomics, kan du utforske RUDI tokenets livepris!

RUDI prisforutsigelse Vil du vite hvor RUDI kan være på vei? Vår RUDI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RUDI tokenets prisforutsigelse nå!

