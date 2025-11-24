rudi pris i dag

Sanntids rudi (RUDI) pris i dag er --, med en 0.91% endring de siste 24 timene. Nåværende RUDI til USD konverteringssats er -- per RUDI.

rudi rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 73,768, med en sirkulerende forsyning på 999.30M RUDI. I løpet av de siste 24 timene RUDI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01784483, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har RUDI beveget seg +1.28% i løpet av den siste timen og -15.92% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

rudi (RUDI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.77K$ 73.77K $ 73.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 73.77K$ 73.77K $ 73.77K Opplagsforsyning 999.30M 999.30M 999.30M Total forsyning 999,304,572.14271 999,304,572.14271 999,304,572.14271

