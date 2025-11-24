Rowan Coin pris i dag

Sanntids Rowan Coin (RWN) pris i dag er $ 0.00108966, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende RWN til USD konverteringssats er $ 0.00108966 per RWN.

Rowan Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 212,483, med en sirkulerende forsyning på 195.00M RWN. I løpet av de siste 24 timene RWN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.364176, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har RWN beveget seg -- i løpet av den siste timen og -31.08% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Rowan Coin (RWN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 212.48K$ 212.48K $ 212.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 593.86K$ 593.86K $ 593.86K Opplagsforsyning 195.00M 195.00M 195.00M Total forsyning 545,000,000.0 545,000,000.0 545,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rowan Coin er $ 212.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RWN er 195.00M, med en total tilgang på 545000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 593.86K.