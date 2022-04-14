ROVR Network (ROVR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ROVR Network (ROVR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ROVR Network (ROVR) Informasjon ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training. Offisiell nettside: https://rovr.network Kjøp ROVR nå!

ROVR Network (ROVR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ROVR Network (ROVR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 128.45M $ 128.45M $ 128.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 119.65M $ 119.65M $ 119.65M All-time high: $ 0.02158741 $ 0.02158741 $ 0.02158741 All-Time Low: $ 0.00831932 $ 0.00831932 $ 0.00831932 Nåværende pris: $ 0.01196476 $ 0.01196476 $ 0.01196476 Lær mer om ROVR Network (ROVR) pris

ROVR Network (ROVR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ROVR Network (ROVR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROVR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROVR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROVRs tokenomics, kan du utforske ROVR tokenets livepris!

ROVR prisforutsigelse Vil du vite hvor ROVR kan være på vei? Vår ROVR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ROVR tokenets prisforutsigelse nå!

