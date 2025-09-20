Dagens ROVR Network livepris er 0.01219167 USD. Spor prisoppdateringer for ROVR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROVR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ROVR Network livepris er 0.01219167 USD. Spor prisoppdateringer for ROVR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROVR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ROVR

ROVR Prisinformasjon

ROVR Offisiell nettside

ROVR tokenomics

ROVR Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

ROVR Network Logo

ROVR Network Pris (ROVR)

Ikke oppført

1 ROVR til USD livepris:

$0.01219191
$0.01219191$0.01219191
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
ROVR Network (ROVR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:07:21 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01188167
$ 0.01188167$ 0.01188167
24 timer lav
$ 0.01221524
$ 0.01221524$ 0.01221524
24 timer høy

$ 0.01188167
$ 0.01188167$ 0.01188167

$ 0.01221524
$ 0.01221524$ 0.01221524

$ 0.02158741
$ 0.02158741$ 0.02158741

$ 0.00831932
$ 0.00831932$ 0.00831932

-0.02%

+0.08%

+34.14%

+34.14%

ROVR Network (ROVR) sanntidsprisen er $0.01219167. I løpet av de siste 24 timene har ROVR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01188167 og et toppnivå på $ 0.01221524, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROVR er $ 0.02158741, mens den rekordlave prisen er $ 0.00831932.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROVR endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +0.08% over 24 timer og +34.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ROVR Network (ROVR) Markedsinformasjon

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

--
----

$ 121.92M
$ 121.92M$ 121.92M

128.05M
128.05M 128.05M

9,999,998,876.854296
9,999,998,876.854296 9,999,998,876.854296

Nåværende markedsverdi på ROVR Network er $ 1.56M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROVR er 128.05M, med en total tilgang på 9999998876.854296. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 121.92M.

ROVR Network (ROVR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ROVR Network til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ROVR Network til USD ble $ +0.0032237762.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ROVR Network til USD ble $ +0.0021176967.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ROVR Network til USD ble $ -0.002610967965125896.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.08%
30 dager$ +0.0032237762+26.44%
60 dager$ +0.0021176967+17.37%
90 dager$ -0.002610967965125896-17.63%

Hva er ROVR Network (ROVR)

ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ROVR Network (ROVR) Ressurs

Offisiell nettside

ROVR Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ROVR Network (ROVR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ROVR Network (ROVR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ROVR Network.

Sjekk ROVR Networkprisprognosen nå!

ROVR til lokale valutaer

ROVR Network (ROVR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ROVR Network (ROVR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ROVR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ROVR Network (ROVR)

Hvor mye er ROVR Network (ROVR) verdt i dag?
Live ROVR prisen i USD er 0.01219167 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ROVR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ROVR til USD er $ 0.01219167. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ROVR Network?
Markedsverdien for ROVR er $ 1.56M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ROVR?
Den sirkulerende forsyningen av ROVR er 128.05M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forROVR ?
ROVR oppnådde en ATH-pris på 0.02158741 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ROVR?
ROVR så en ATL-pris på 0.00831932 USD.
Hva er handelsvolumet til ROVR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ROVR er -- USD.
Vil ROVR gå høyere i år?
ROVR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ROVR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:07:21 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.