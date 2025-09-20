ROVR Network (ROVR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01188167 $ 0.01188167 $ 0.01188167 24 timer lav $ 0.01221524 $ 0.01221524 $ 0.01221524 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01188167$ 0.01188167 $ 0.01188167 24 timer høy $ 0.01221524$ 0.01221524 $ 0.01221524 All Time High $ 0.02158741$ 0.02158741 $ 0.02158741 Laveste pris $ 0.00831932$ 0.00831932 $ 0.00831932 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) +0.08% Prisendring (7D) +34.14% Prisendring (7D) +34.14%

ROVR Network (ROVR) sanntidsprisen er $0.01219167. I løpet av de siste 24 timene har ROVR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01188167 og et toppnivå på $ 0.01221524, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROVR er $ 0.02158741, mens den rekordlave prisen er $ 0.00831932.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROVR endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +0.08% over 24 timer og +34.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ROVR Network (ROVR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 121.92M$ 121.92M $ 121.92M Opplagsforsyning 128.05M 128.05M 128.05M Total forsyning 9,999,998,876.854296 9,999,998,876.854296 9,999,998,876.854296

Nåværende markedsverdi på ROVR Network er $ 1.56M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROVR er 128.05M, med en total tilgang på 9999998876.854296. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 121.92M.