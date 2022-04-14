Routine Coin (ROU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Routine Coin (ROU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Routine Coin (ROU) Informasjon Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly. Offisiell nettside: https://routinecoin.info Teknisk dokument: https://github.com/Routinecoin/RoutineCoin-Whitepaper Kjøp ROU nå!

Routine Coin (ROU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Routine Coin (ROU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 51.43K $ 51.43K $ 51.43K Total forsyning: $ 356.16M $ 356.16M $ 356.16M Sirkulerende forsyning: $ 356.13M $ 356.13M $ 356.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 51.43K $ 51.43K $ 51.43K All-time high: $ 0.00320169 $ 0.00320169 $ 0.00320169 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00014738 $ 0.00014738 $ 0.00014738 Lær mer om Routine Coin (ROU) pris

Routine Coin (ROU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Routine Coin (ROU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROUs tokenomics, kan du utforske ROU tokenets livepris!

