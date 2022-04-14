Routine Coin (ROU) tokenomics
Routine Coin (ROU) Informasjon
Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly.
Routine Coin (ROU) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Routine Coin (ROU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Routine Coin (ROU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Routine Coin (ROU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet ROU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange ROU tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår ROUs tokenomics, kan du utforske ROU tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.