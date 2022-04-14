Rouge Studio (ROUGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rouge Studio (ROUGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rouge Studio (ROUGE) Informasjon Rouge Studio is a game development studio dedicated to crafting high-quality, immersive gaming experiences that leverage the latest in Web3 and AI technologies. Its flagship project, Project Origin, is an ambitious MMORPG designed to offer players an engaging mix of exploration, player-driven economy, and adaptive gameplay mechanics. The game incorporates Web3 technology to enable true ownership of in-game assets through blockchain integration, while AI enhances features like dynamic land valuation and an evolving in-game economy. Players can interact with a vibrant world where factors such as quest proximity, player activity, and resource availability shape the gameplay experience. The project’s native token, $ROUGE, serves as the backbone of the ecosystem, facilitating in-game transactions, cross-game compatibility, and community-driven initiatives across all Rouge Studio projects. Rouge Studio aims to set new benchmarks in gaming by prioritizing quality, innovation, and sustainable development. Offisiell nettside: https://www.rougestudio.io Kjøp ROUGE nå!

Rouge Studio (ROUGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rouge Studio (ROUGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 66.11K $ 66.11K $ 66.11K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 66.11K $ 66.11K $ 66.11K All-time high: $ 0.02699024 $ 0.02699024 $ 0.02699024 All-Time Low: $ 0.00283317 $ 0.00283317 $ 0.00283317 Nåværende pris: $ 0.00314577 $ 0.00314577 $ 0.00314577 Lær mer om Rouge Studio (ROUGE) pris

Rouge Studio (ROUGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rouge Studio (ROUGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROUGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROUGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROUGEs tokenomics, kan du utforske ROUGE tokenets livepris!

