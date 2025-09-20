Rouge Studio (ROUGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0034219, 24 timer høy $ 0.00343648, All Time High $ 0.02699024, Laveste pris $ 0.00283317, Prisendring (1H) --, Prisendring (1D) +0.20%, Prisendring (7D) -0.43%

Rouge Studio (ROUGE) sanntidsprisen er $0.00343639. I løpet av de siste 24 timene har ROUGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0034219 og et toppnivå på $ 0.00343648, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROUGE er $ 0.02699024, mens den rekordlave prisen er $ 0.00283317.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROUGE endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.20% over 24 timer og -0.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rouge Studio (ROUGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 72.16K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 72.16K, Opplagsforsyning 21.00M, Total forsyning 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rouge Studio er $ 72.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROUGE er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.16K.