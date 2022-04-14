Rosscoin (ROSSCOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rosscoin (ROSSCOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rosscoin (ROSSCOIN) Informasjon RossCoin is a movement dedicated to amplifying Ross Ulbricht’s voice to further his ideals of freedom, decentralization and privacy. RossCoin's initial endeavor is the first cross-framework, multi-environment, self-evolving AI swarm. RossCoin was established to pay tribute to Ross Ulbricht, a trailblazer in the cryptocurrency world and a strong proponent of privacy, decentralization, and personal freedom. As the creator of Silk Road, Ross significantly influenced the development of the early cryptocurrency movement. Offisiell nettside: https://rosscoin.ai Kjøp ROSSCOIN nå!

Rosscoin (ROSSCOIN) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 32.01K
Total forsyning: $ 999.40M
Sirkulerende forsyning: $ 999.40M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 32.01K
All-time high: $ 0.03458592
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

Rosscoin (ROSSCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rosscoin (ROSSCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROSSCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROSSCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROSSCOINs tokenomics, kan du utforske ROSSCOIN tokenets livepris!

