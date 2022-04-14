Rosie the Robot (ROSIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rosie the Robot (ROSIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rosie the Robot (ROSIE) Informasjon The $ROSIE project centers around a unique, AI-powered memecoin inspired by "Rosie the Robot," a beloved character known for her role as a caring, motherly robot in popular culture. The purpose of $ROSIE is twofold: entertainment through an interactive AI feature and social impact via charitable donations. Users can interact with an AI version of Rosie on the project’s website, where they can ask questions and engage in conversations. The utility of $ROSIE goes beyond typical memecoins by enabling users to donate tokens, which will be directed towards charitable causes supporting mothers. Through this initiative, the project combines the viral appeal of meme tokens with meaningful contributions to social causes, while leveraging AI technology to create a novel user experience. Offisiell nettside: https://rosiesol.xyz/ Kjøp ROSIE nå!

Rosie the Robot (ROSIE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rosie the Robot (ROSIE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.09K $ 14.09K $ 14.09K Total forsyning: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M Sirkulerende forsyning: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.09K $ 14.09K $ 14.09K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Rosie the Robot (ROSIE) pris

Rosie the Robot (ROSIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rosie the Robot (ROSIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROSIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROSIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROSIEs tokenomics, kan du utforske ROSIE tokenets livepris!

